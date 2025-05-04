رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ وسط مخاوف اقتصادية

رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ وسط مخاوف اقتصادية

رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ وسط مخاوف اقتصادية

دخلت الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبا حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح السبت، وسط استمرار التداعيات الاقتصادية لخطة ترامب، ومن المقرر أن تدخل رسوم جمركية أكثر صرامة على الواردات من عشرات الدول بما في ذلك ضريبة بنسبة 34% على السلع الصينية وضريبة بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في التاسع من أبريل.

شهدت جلسة التداول يوم الجمعة أسوأ أداء للأسهم الأمريكية منذ عام 2020

وبحسب موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» فإن بورصة وول ستريت شهدت حالة من الاضطراب منذ إعلان ترامب يوم الأربعاء، وشهدت جلسة التداول يوم الجمعة أسوأ أداء للأسهم الأمريكية منذ عام 2020.

وتجاهل ترامب المخاوف بشأن الألم قصير الأمد الذي يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينتقل إلى المستهلكين الأميركيين نتيجة للرسوم الجمركية.

في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس واصل الرئيس دونالد ترامب رسم صورة وردية عن جدوى الرسوم الجمركية التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلًا «الشركات الكبرى ليست قلقة بشأن الرسوم الجمركية، لأنها تعلم أنها هنا لتبقى، لكنها تركز على الصفقة الكبيرة والجميلة، التي ستعزز اقتصادنا».

ومع تراجع الأسواق وتزايد المخاوف من الركود، لم يشارك ترامب في أي فعاليات عامة وقضى معظم وقته في لعب الجولف في نادي ترامب الدولي للجولف، حيث وصل ترامب إلى نادي الجولف في الساعة 9:45 صباحًا، وغادر النادي حوالي الساعة 3:30 مساءً.


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