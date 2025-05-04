بقعة على الصدر.. كيف اكتشف جون سينا إصابته بسرطان الجلد؟

فجَّر المصارع والممثل الأمريكي المعروف جون سينا، مفاجأة بشأن إصابته مرتين بسرطان الجلد، خاصة أنه لم يكن يستخدم واقي الشمس في طفولته، إذ كان يعتقد أنه لن يصاب به أبدًا.

خلال حديثه عن تفاصيل إصابته بسرطان الجلد، قال المصارع جون سينا، البالغ من العمر 48 عامًا، في تصريحات نقلتها صحيفة independent البريطانية، إنه تم تشخيص إصابته بسرطان الجلد مرتين أثناء فحص روتيني للجلد، وذلك بعد ظهور علامتين في الصدر والكتف.

جون سينا: نشأت في بلدة صغيرة مجاورة لنيوبريبورت

وأضاف «سينا»: «نشأت في بلدة صغيرة مجاورة لنيوبريبورت وشاطئ سالزبوري، يُطلق عليها سكان ماساتشوستس اسم الشاطئ الشمالي، كما أوضح ابن ماساتشوستس، ومن أقدم ذكرياتي عن الصيف الكرنفالات الصغيرة والناس الذين يتجولون على ضفاف الشاطئ.

سر عدم ارتداء واقي الشمس

وأوضح أنه أثناء استمتاعه بالأنشطة الخارجية، لم يرتدِ أبدًا واقيًا من الشمس، وكان هناك جهل عام بالتأثير الحقيقي لأضرار أشعة الشمس.

وأكمل المصارع المعروف حديثه قائلاً: «ربَّت أمي خمسة أولاد، وأنا متأكد تمامًا أنها أرادت فقط أن نبقى على قيد الحياة ونتمتع بصحة جيدة، كانت مشغولة جدًا، لذا لا ألومها بالتأكيد، ولأنني ولدت عام 1977، فقد كانت هذه معرفة جديدة كليًا».

ورغم أنه ربما استمتع ببعض الطقس الجيد في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، إلا أن أشعة الشمس التي اختبرها بعد انتقاله إلى ولاية فلوريدا في أوائل العشرينات من عمره لم تساعد في تحسين الوضع: «كنت عنيدًا و لم أرغب في اتباع روتين معين، وظننتُ أيضًا أن المشكلة لن تصل إليّ أبدًا».