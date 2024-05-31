3 علامات تدل على الإصابة بسرطان الجلد.. اذهب إلى الطبيب فورا

أمراض جلدية عديدة تصيب البعض عند التعرض لمسببات الحساسية المختلفة أو الجلوس تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، ما ينتج عنها تهيجًا وظهور علامات غير مرغوبة، وما ينبغي معرفته أنّ هناك أعراض عندما تظهر على الشخص ينبغي التوجه إلى الطبيب إلى الفور إذ ربما تشير إلى إصابته بسرطان الجلد.

وبحسب موقع «medicalnewstoday»، فإن سرطان الجلد واحد من أكثر أنواع المرض الخبيث شيوعًا، وينشأ نتيجة نمو غير طبيعي لخلايا الجلد خاصة في مناطق الجسم المعرضة للشمس، نتيجة حدوث طفرة في الحمض النووي للخلايا تمنع موتها مع انتهاء دورة حياتها الطبيعية.

3 علامات تدل على الإصابة بسرطان الجلد

ويعتبر تكرار التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، حسب ما قالته الدكتورة أغاريد الجمال استشاري الأمراض الجلدية، مشيرة خلال حديثها لـ«الوطن» إلى 3 علامات جلدية تنذر بالإصابة بسرطان الجلد ينبغي عدم تجاهلها، كالآتي:

قرح لا تلتئم: إذا لاحظت وجود قرح أو بقع في الجلد لا تشفى لأكثر من 4 أسابيع وتبدو بألوان وردية أو شفافة، فينبغي عليك اللجوء فورًا إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

تغير في لون الشامات أو النمش: إذا لاحظت تغيرا في لون أو حجم أو شكل الشامات أو النمش، فقد يشكل ذلك خطرًا يستدعي توجهك للطبيب.

ظهور بقع حمراء: إذ لاحظت ظهور بقع حمراء على جلدك، تسبب الحكة ونزول الدم منها، فينبغي الانتباه والذهاب للطبيب فورًا.

طرق الوقاية من سرطان الجلد

ويعتمد تشخيص سرطان الجلد على عمل فحص سريري للمريض وتقييم الأعراض التي يعاني منها، ثم يطلب الطبيب إجراء بعض الفحوصات والاختبارات للتأكد من الإصابة بالسرطان؛ كالاختبارات التصويرية وأخذ خزعة من منطقة الجلد وفحصها مجهريًا.

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، باتباع بعض النصائح للوقاية من سرطان الجلد، أولها تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات الظهيرة، لتقليل تعرض خلايا الجلد لأشعة الشمس الضارة، مع ضرورة ارتداء قبعة كبيرة تحمي الوجه عند الخروج نهارًا، واستخدام «الصن بلوك» على الوجه والرقبة واليدين.