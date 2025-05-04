بعد إصابة جون سينا.. هل التعرض لأشعة الشمس يؤدي لسرطان الجلد؟

في مفاجأة أثارت قلق جمهوره، أعلن المصارع والممثل الأمريكي المعروف جون سينا، إصابته مرتين بسرطان الجلد، خاصة أنه لم يكن يستخدم واقي الشمس، إذ كان يعتقد أنه لن يصاب به أبدًا بحسب صحيفة independent البريطانية

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أخطار التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ومتى يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، وفقا للصفحة الرسمية لموقع منظمة الصحة العالمية.

هل التعرض لأشعة الشمس يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن سرطانات الجلد تحدث عند التعرّض للإشعاع فوق البنفسجي، الناجم عن أشعة الشمس أو عن مصادر اصطناعية مثل أسرة التشمس، وفي عام 2020، تم تشخيص ما يزيد عن 1.5 مليون حالة إصابة بسرطان الجلد في العالم، ومات 120000 حالة منها.

الدكتورة أغاريد الجمال استشاري الأمراض الجلدية، قالت في حديثها لـ«الوطن»، أن تكرار التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد، وهناك بعض العلامات الجلدية التي لا يمكن تجاهلها، مثل القرح التي لا تلتئم، والتغير في لون الشامات أو النمش، وظهور بقع حمراء على الجلد.

جون سينا يتحدث عن إصابته بالسرطان

وكان المصارع جون سينا قد تحدث عن إصابته بسرطان الجلد قائلًا: «نشأت في بلدة صغيرة مجاورة لنيوبريبورت وشاطئ سالزبوري، يُطلق عليها سكان ماساتشوستس اسم الشاطئ الشمالي، كما أوضح ابن ماساتشوستس، ومن أقدم ذكرياتي عن الصيف الكرنفالات الصغيرة والناس الذين يتجولون على ضفاف الشاطئ.

وأكمل المصارع المعروف حديثه قائلًا: «ربت أمي خمسة أولاد، وأنا متأكد تمامًا أنها أرادت فقط أن نبقى على قيد الحياة ونتمتع بصحة جيدة».

وأضاف: «ذهبت إلى طبيب أمراض جلدية وخضعت لفحص جلدي واكتشفت بقعة سرطانية في صدري الأيمن وأخرى في الكتف».