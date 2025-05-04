رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطة معالجة صرف صحي سمالوط

تفقد المهندس حسن يحيى حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اليوم السبت، الأعمال بمجمع الورش المركزية للشركة بقرية 4 العزيمة بسمالوط بمرافقه المهندس رضا محمود رئيس قطاع الدعم الفني والتى تضم عدة ورش ومنها مصنع الأغطية الخرسانية المستخدمه بغرف محابس المياه والصرف الصحي والتي تغطي كافة احتياجات الشركة وفروعها من الأغطية وكذلك مصنع إنتاج القوالب الخرسانية Mblock والمستخدمة في محطات المياه ومشروعات حياه كريمة إذ تابع خط الإنتاج لهذه القوالب الخرسانية مع التاكد على التسجيل بدفاتر الخامات والكميات المصنعة والمنصرفة والتأكد على أعمال الاختبارات التى تتم بالتعاون مع كلية الهندسة لضمان جودة الأعمال ثم انتقل لتفقد ورشة إصلاح المحولات الكهربائية وورشة لف المواتير مؤكدا ضروره الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات والاختبارات الخاصة بأعمال الصيانة.

توفير النفقات والعمل على جاهزية الورش

كما تم المرور على ورشة الميكانيكا وصيانة الطلمبات وورشة اللحام وورشة تعبئة الطفايات وكذلك مسبك وورشة معايرة أجهزة القياس.

واجتمع رئيس الشركة بالعاملين بمجمع الورش وناقش معهم بعض المشكلات التى تسبب تأخر الأعمال موجها بسرعة حسم هذه المشكلات وأوضح للعاملين أهمية دور المجمع في حل المشكلات بالأفرع وتوفير النفقات والعمل على جاهزية الورش بصفة مستمرة، وشدد علي الالتزام بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية وكذلك تعليمات الأمن الصناعي للحفاظ علي العنصر البشري كما استمع إلى مطالبهم لتطوير المجمع ووعد بتنفيذها.

رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال تطوير محطة مياه بني مزار

تفقد رئيس مياه المنيا أعمال إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة معالجة صرف صحي سمالوط وذلك بحضور المهندسة إيناس ميخائيل رئيس قطاع تشغيل وصيانة شمال والدكتور علاء عبد العزيز مدير عام فرع سمالوط وشدد علي المقاول باهميه انهاء الاعمال الميكانيكيه والكهربائية والمدنيه طبقا للجدول الزمني المخطط لضمان عمل المحطه بكفاءه وفاعلية.

تفقد رئيس مياه المنيا أعمال تطوير محطة مياه بني مزار القديمة وأعمال التوسعات للمحطة لتبلغ طاقتها الانتاجيه 110 لتر/ثانية، حيث تخدم قبلي مدينة بني مزار بالإضافة إلى قرية الشيخ عطا.