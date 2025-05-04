حظر سير سيارات «البيك أب» فى نقل الركاب بمدينة المنيا اعتبارا من اليوم

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية موسعة بشوارع مدينة المنيا، لمتابعة حركة النقل والمواصلات، والتأكد من الانضباط المروري، في إطار خطة المحافظة لتنظيم منظومة النقل الداخلي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توقيع غرامة 5 الآف جنيه للسيارات المخالفة

وشدّد محافظ المنيا خلال جولته على حظر سير سيارات "البيك أب" المستخدمة في نقل الركاب داخل المدينة بدءًا من اليوم، مؤكداً انتهاء المهلة المسموح بها وتوقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على السيارات المخالفة، إلى جانب حجزها الفوري، وذلك في ضوء إجراءات المحافظة لمنع التكدس المروري والحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمة تليق بهم وتحافظ على أرواحهم .

وتفقد المحافظ موقف سيارات مراكز الوجه القبلي الواقع أسفل الكوبري العلوي بطريق مصر – أسوان الزراعي، حيث وجه بدراسة إنشاء مجمع مواقف حضاري جديد خارج الكتلة السكنية، بما يسهم في تقليل الضغط المروري داخل المدينة وتحقيق السيولة وعدم حدوث اختناقات في حركة سير المواطنين والمركبات .

شملت جولة المحافظ أيضا منطقة موقف القرطبي بمنطقة طه السبع، حيث تابع المحافظ انتظام العمل داخل الموقف، ووجه بتكثيف حملات الرقابة لمنع العشوائية في النقل، والحد من الممارسات غير القانونية لبعض السائقين، واستمع الى عدد من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول مطالبهم واحتياجاتهم موجها بتلبية فورية لبعضها وإحالة البعض الآخر للجهات المختصة لبحثها وتنفيذها فى اقرب وقت.

تنظيم الشوارع و مداخل الأحياء بالمحافظة

كما تابع المحافظ أعمال التخطيط المروري بمنطقة أبو عرب، موجها بدراسة شاملة لتطوير المنطقة من خلال إعادة تنظيم الشوارع ومداخل الأحياء وتحسين البنية التحتية، بما يضمن سهولة حركة المركبات والمواطنين وخاصة الشوارع المؤدية إلى طريق تلة ومنطقة الخشابة ومضرب الأرز .

وأكد اللواء كدوانى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة النقل الداخلي من خلال إنشاء مواقف حضارية في مواقع استراتيجية خارج الكتلة السكنية، وتنظيم خطوط السير، مشيراً إلى أن تلك الخطوات تهدف إلى تحقيق الانضباط، وتقليل الازدحام، وتقديم خدمة لائقة وآمنة للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من السيدات من قاطني المنطقة، حيث عرضن بعض المطالب والاحتياجات، وقد وجّه المحافظ بتوفير الدعم اللازم لهن.