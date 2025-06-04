«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب 35 جنيها خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لجني الأرباح للبحث عن السيولة، وتراجع رهانات خفض أسعار الفائد.

تراجع أسعار الذهب

وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت،خلا إنّ أسعار الذهب تراجعت محليا بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا.

وتابع أنّ سعر الأوقية في البورصة العالمية تراجع بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 4971 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3729 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2900 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 34 ألفا و800 جنيه.

ووفق التقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، تراجعت أسعار الذهب بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4375 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4350 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح إمبابي، أنّ سعر الذهب محليا أعلى من الأسواق العالمية بنحو 30 جنيهًا، بعد أن سجلت الفجوة السعرية في تعاملات أمس 61 جنيهًا.

وأكمل أنّ أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية كانت أقل من السعر بالبورصة العالمية، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة بسبب عمليات إعادة البيع المكثفة.

خفض أوزان المشغولات

ولفت إلى أنّ شركات تصنيع المشغولات مستمرة في خفض الأوزان، للتغلب على انخفاض الطلب الحاد، نتيجة تراجع القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.

وأكد أنّ شركات التمويل الاستهلاكي حاولت أن تلعب دورًا في تحفيز المبيعات عبر تقسيط الذهب، لكن ارتفاع نسبة الفائدة بنحو 30% من سعر الذهب، دفع المواطنين للعزوف عنها، خاصة مع وجود حالات تعثر وتعرض المتعاملين للسجن.



