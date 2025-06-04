أسعار الذهب اليوم الأحد 6-4-2025 في بداية التعاملات.. تحديث جديد لـ عيار 21

كشفت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، عن آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 6-4-2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 دون مصنعية وضريبة الدمغة 4 آلاف و350 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر

وتأتي أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4 آلاف و971 جنيها للجرام دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4 آلاف و557 جنيها دون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4 آلاف و350 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3 آلاف و729 جنيهًا للجرام دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34 ألفا و300 جنيه للجرام دون مصنعية.