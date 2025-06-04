لغز ظهور دب أسود يسير على قدمين فقط مثل الإنسان في ولاية فرجينيا

تمكن كيرك برايس، أحد خبراء الحياة البرية في ولاية فرجينيا الغربية، من التقاط صور صادمة لدب أسود بقدمين اثنين يتجول في جبال ولاية فرجينيا الغربية، ما جعله يقترب منه لمحاولة اكتشاف سبب تجوله على قدميه فقط وسر اختفاء قدميه الأخريين.

تجول الدب الأسود بقدمين فقط

وضع برايس احتمال أن تكون تضاريس منطقة جبال ولاية فرجينيا عائق لسير الدب على أرجله الأربعة، ولكن بتجوله في المنطقة لاحظ أنه لم يواجه أي مشكلة في التحرك، لذا حاول البحث عن الدب لاكتشاف السر بنفسه، وعندما وجده برايس اقترب بكاميرته منه حتى اكتشف أن الدب ذكر ويبلغ من من العمر 8 سنوات تقريبًا، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وصف برايس الدب الأسود بأنه مراوغ للغاية، ونادرًا ما يُرى شخصيًا، إذ إنه يتنقل كثيرًا، ونتيجة مشيه على قدمين فهو يشبه الإنسان كثيرًا أثناء سيره وعندما ينحنى يُشبه الرجل العجوز، وعدما ركز كاميرته على أرجل الدب الأمامية وقام بتكبير الصورة اكتشف عدم وجودها من الأساس كما لم توجد أي أثار لحادث قد تعرض له الدب على يد صياد أو حيوان آخر، ما جعله يؤكد أن الدب ولد هكذا بقدمين فقط.

هل ولد الدب دون أطراف أمامية؟

وعندما سجل برايس اكتشافه للدب المذهل ذي القدمين على منصّات التواصل الاجتماعي الخاصة به، تواصل معه عدد من المصورين الذين أكدوا اعتقاده بأنه ولد هكذا عندما أرسلوا له عدة صور التقطوها منذ سنوات لدب أسود صغير في المنطقة نفسها بولاية فرجينيا، يمتلك قدمين فقط أثناء تجوله مع أمه.

يُذكر أن الدببة السوداء البالغة تعيش في معظم أنحاء أمريكا الشمالية وهي تركض بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 ميلاً في الساعة، وتتميز يقدرة مذهلة على تسلق الأشجار.