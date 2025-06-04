ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، إذ بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.