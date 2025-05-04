ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.



أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات قرابة 12 مليون جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.