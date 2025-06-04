كشف ملابسات قيادة طفلين لسيارتين «ملاكي» في القاهرة

كشف ملابسات قيادة طفلين لسيارتين «ملاكي» في القاهرة

كشف ملابسات قيادة طفلين لسيارتين «ملاكي» في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طفلين يقودان سيارتين ملاكي بسوق السيارات في القطامية بالقاهرة.

عقب الفحص، تم تحديد وضبط السيارتين ومالكهما، وهو تاجر سيارات مقيم بمحافظة المنوفية. أقر التاجر بحضوره إلى السوق لعرض السيارتين للبيع برفقة نجليه (12 و10 سنوات)، وقام بتصويرهما أثناء مساعدته في إيقاف السيارات بالمكان المخصص للعرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السيارتين وقائديها ومالكهما، في إطار جهود الوزارة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

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