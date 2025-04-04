الداخلية تكشف ملابسات مقتل طالب في محل ألعاب إلكترونية بحلوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات حادث مقتل طالب داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان، إثر تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة.



وتبين أن الطالب توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ بالصدر، عقب مشادة كلامية مع عامل داخل المحل، تطورت إلى اعتداء بالسلاح الأبيض من قبل العامل، ما أدى إلى وفاة الطالب.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين.