كيف تؤثر حساسية الربيع على العين؟.. و5 طرق لحماية نفسك

يُعاني الكثير من الأشخاص من حساسية العين في فصل الربيع، نتيجة التعرض إلى مواد مثيرة للحساسية تكثر في الربيع مثل الأتربة والغبار وحبوب اللقاح الخاصة بالأشجار والنباتات المحمولة في الهواء، وعادة ما تصيب حساسية العين الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا أكثر من غيرهم، ونتعرف في التقرير التالي على أضرار حساسية الربيع على العين وطرق حماية نفسك.

أعراض حساسية العين

تؤدي حساسية الربيع إلى ظهور عدة أعراض على العين تتمثل في الألم والحرق، حكة العين، الاحمرار والتهيج، انتفاخ الجفنين بالإضافة إلى كثرة إفراز الدموع والحساسية تجاه الضوء وتشوف في الرؤية، ما يتطلب سرعة التوجه إلى الطبيب لتحديد العلاج المناسب مثل مضادات الحساسية والهيستامين التي تعمل على تقليل إفراز مادة الهيستامين المسببة لأعراض الحساسية، وفقًا لموقع health line الطبي.

ويُمكن الوقاية من الإصابة بحساسية العين في فصل الربيع من خلال إتباع مجموعة من النصائح التي أشار إليها الدكتور محمود العزيزي، استشاري طب وجراحة العيون خلال حديثه لـ «الوطن»، كالتالي:

- احرص على ارتداء النظارات الواقية: من الضروري الاهتمام بارتداء النظارات الشمسية الواقية عند الخروج من المنزل في فصل الربيع لتجنب وصول المواد المثيرة للحساسية الموجودة في الهواء إلى عينيك.

- اتبع قواعد النظافة العامة: يجل الحرص على غسل يديك جيدًا بعد ملامسة الحيوانات والنباتات وبعد استخدام الحمام، كما يجب الاهتمام بغسل أغطية سريرك وسادتك وشطف منطقة العين عند اللزوم.

الوقاية من حساسية العين

- تجنب استخدام العدسات اللاصقة: العدسات اللاصقة من مسببات إثارة حساسية العين في الربيع، لذا يجب التوقف عن استخدامها في فصل الربيع، واستخدم النظارات الطبية بدلًا منها.

- إبقاء الحيوانات الأليفة خارج المنزل: يسبب شعر الحيوانات إثارة الحساسية في فصل الربيع لذا ينبغي إبقائهم خارج المنزل مع الحرص على غسل اليدين بعد لمسهم.

- تجنب فتح النوافذ: يساعد إبقاء نوافذ المنزل مغلقة في فصل الربيع في منع دخول الغبار والمواد الأخرى التي تثير الحساسية في العين، ويمكنك شراء منقيات الهواء للمساعدة في الحفاظ على نظافة الهواء في المكان.