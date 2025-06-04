وزير التعليم يشدد على ضرورة متابعة أداء الطلاب لضمان التحصيل الدراسي الجيد

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرستين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث زار مدرسة 25 يناير الرسمية للغات التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية والتي يبلغ عدد طلابها 835 طالب وطالبة، وكذلك مدرسة كفر شكر الابتدائية الجديدة التي تضم 441 طالبا وطالبة.

وزير التعليم يطلع على دفاتر الطلاب

وتابع وزير التربية والتعليم، عددًا من فصول الصفوف بالمدرستين، كما اطلع على كراسات الواجب والحصة، كما اطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والمواظبة ودرجات الطلاب.

وأكد وزير التعليم على أهمية تهيئة الظروف المناسبة للتعلم، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لضمان التحصيل الدراسي الجيد.

متابعة سير العملية التعليمية

كما أكد الوزير، في ختام الجولة، على حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية عن كثب وضمان أن يتلقى الطلاب التعليم بأسلوب يحقق لهم الفائدة والتحصيل الدراسي، وضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية وتحقيق الاستقرار في المدارس، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة من قبل المعلمين في سبيل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المهني والإداري.