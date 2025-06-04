محلل سياسي: الهجمات الأوكرانية المتكررة تهدد اتفاق وقف إطلاق النار

قال الدكتور علي إسماعيل المحلل السياسي، إنّ الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تؤدي إلي مزيد من التوتر وتؤثر على عملية السلام، موضحا أنّ القوات الأوكرانية شنّت الكثير من الهجمات المتكررة، واخترقت أمس الأجواء الروسية واستهدفت 11 طائرة، بينما الجانب الروسي ملتزم بالاتفاقيات التي تم طيها ويسعى بشكل مستمر لعملية السلام ووقف إطلاق النار.

القوات الأوروبية تهدد الأمن القومي الروسي

أكد «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ القوات الأوروبية التي ترغب أوروبا في وجودها على الأراضي الأوكرانية تهدد الأمن القومي الروسي ولن تقبل روسيا بذلك، ما يزيد التوتر وعدم إنهاء الحرب، موضحا أنّ زيلينسكي يتحايل على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أنّ نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية دون قرار من مجلس الأمن الدولي يعتبر انتهاك للقانون الدولي، كما أنّ الرئيس الأوكراني منتهية ولايته، بالتالي فإنّ أي قرار يأخذه يُعد غير شرعي وغير قانوني.