كيف تجهز حديقة بمنزلك للصيف والربيع؟.. 7 أشياء يمكنك القيام بها الآن

بعد السبات الشتوي الذي تعيش فيه الأزهار والبناتات في الشتاء، تبدأ البصيلات في التفتح والازدهار من جديدًا استعدادًا للصيف والربيع، وفي هذا الوقت من العام يبدأ أصحاب البيوت التي بها حدائق أو يمتلكون مساحة يمكن زراعتها بالأشجار والعشب في الاهتمام بتجهيزها والبحث عن أشجار الفاكهة المثالية وتزيين الأسوار والأثاث، هذه هي الوظائف السهلة التي يمكنك القيام بها الآن والتي ستحول حديقتك للأشهر القادمة، وفق صحيفة «جارديان» البريطانية.

كيف تجهز حديقتك للصيف والربيع؟

1- العناية بالعشب في الصيف زراعة الحديقة بمرج منخفض النمو متعدد الأنواع من الزهور البرية، والذي يمكنك قصّه، ولكن على فترات طويلة كل بضعة أسابيع.

إذا كان لديك حديقة، ولكنك ترغب في أن تكون أكثر مراعاةً للبيئة، أزرعها بمساحة صغيرة من العشب والأزهار المبهجة، ويعتبر المنجل هو أفضل طريقة لقص المرج في نهاية الصيف أو أوائل الخريف.

2- راقب الأعشاب الضارة وتخلص منها

تعد الأعشاب الضارة هي أول ما ينمو في معظم الحدائق، لذا تخلص منها من البداية بالاحتفاظ بأداة متعددة الاستخدامات واستخدامها في كل زيارة للحديقة، مثل السكين الخاصة بالحدائق، لأنها مثالية للحفر والقطع وإزالة الأعشاب الضارة والزراعة، ما يُتيح لك إنجاز الكثير حتى في نزهة سريعة أو استراحة غداء.

3- إنشاء منطقة جلوس

الجلوس بين الأشجار يحدث نقلة نوعية في الحالة النفسية كما يسمح لك بقضاء فترات طويلة في الحديقة، لذا قبل الصيف يمكنك الاستعانة بكراسي الاسترخاء التقليدية وترتيبها في حديقة بيتك، لأنها مريحة، وجميلة المظهر، ويمكن تخزينها بسهولة، وضف عليها وسائد ملونة ومبهجة.

4- الزراعة

جرب زراعة زهرة إيريسيموم بولز البنفسجية وسالفيا نيموروسا كارادونا لألوان صيفية تدوم طويلًا أو النباتات التي تدوم لفترة طويلة في الصيف حسب منطقتك، ويمكن زراعة شقائق النعمان اليابانية وأنيمون إكس هجينة هونورين جوبيرت، التي تزهر من أواخر الصيف وحتى الخريف.

وفي هذه الأثناء، ستوفر السراخس دائمة الخضرة، مثل سرخس لسان هارت، شعورًا بالخضرة اليانعة، حتى في عتمة الشتاء، اسقِ كل شيء جيدًا أسبوعيًا خلال موسم نموه الأول، مما سيشجع على نمو جذور أعمق.

5- نظم حدود الحديقة ونظف الأسوار

نظّف الأسوار المتهالكة وغير المتناسقة، حيث تكون الأسوار المحيطة بالحديقة مُكركّبة من قِبل جيران مختلفين ولا تتطابق بالطلاء، لذا جرّب ستائر الحدائق فهي سهلة الاستخدام، ومتوفرة بمجموعة واسعة من الألوان، وهي مثالية لإضفاء لمسة جمالية على المقاعد الخشبية.

6- ازرع شجرة

يبدو الأمر غريبًا، لكن شجرةً واحدة مهما كان نوعها قادرة على جعل حتى أصغر الحدائق تبدو أكبر، على سبيل المثل شجر العنب أو الجوافة أو شجرة أميلانشير لاماركي الثلجية، بأزهارها البيضاء الوفيرة في الربيع وألوانها الخريفية الزاهية، تجذب الأنظار على مدار العام.

أما شجرة التفاح البري ذات الأوراق المقطوعة، مالوس ترانزيتوريا ، فتتميز بوفرة من الأزهار البيضاء في الربيع، وأوراقها وثمارها الصفراء الذهبية في الخريف، وهي محببة للطيور، كما يقول بوريل، أما بالنسبة للأماكن المظللة، فينصح ليدون بزراعة شجرة القيقب.

7- الإضاءة

إضاءة الحدائق ساحرة، لكنها قد تُزعج البعض في الحياة البرية، وخاصةً في المناطق الريفية، لذا؛ يُوصي بنظام إن - لايت كنظام إضاءة خارجية سهل الاستخدام، لضرورة أن تكون السماء مُظلمة - استخدمها باعتدال ولا تُغرِك الإضاءة من الأعلى.

ولتقليل التلوث الضوئي، استخدم مصابيح السقف، المثبتة على الحائط أو المُثبتة على جذع شجرة - لإبراز المعالم الرئيسية في الحديقة، كما يمكنك توصيل المصابيح الخارجية بمقبس كهربائي خارجي.