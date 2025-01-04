بـ«أجواء مثالية وحرارة معتدلة».. حديقة الأزهر تستقبل الزوار بفعاليات ترفيهية متنوعة

قال تيموثي إيهاب مراسل قناة «إكسترا نيوز» من حديقة الأزهر، إنّ الأجواء المثالية ودرجات الحرارة المعتدلة التي تتراوح بين 23 و25 درجة، شجعت المواطنين على الخروج والاستمتاع بثاني أيام عيد الفطر في الحدائق والمتنزهات العامة، مضيفًا أنّ نسمات الهواء اللطيفة ووجود بعض الغيوم توفر حماية طبيعية من أشعة الشمس، ما يجعل الطقس مناسبًا للتنزه.

وأضاف إيهاب خلال رسالة على الهواء، أنّ حديقة الأزهر في قلب القاهرة تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار من مختلف الأعمار، حيث تتوافد العائلات والأطفال والشباب للاستمتاع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة، موضحًا أنّ الحديقة تجذب السياح من الجاليات العربية والأجنبية، نظرًا لكونها أحد المزارات السياحية المهمة في القاهرة.

وأوضح أنّ الزوار يستمتعون بأنشطة متعددة مثل التنزه، والجلوس وسط المساحات الخضراء، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، إضافة إلى البحيرات والنوافير الجميلة المنتشرة في أنحاء الحديقة، كما توفر المطاعم والمقاهي خيارات متنوعة للطعام، إلى جانب الأكلات الخاصة التي تحضرها الأسر معها لتعزيز أجواء العيد.

وأكد إيهاب أنّ البهجة تملأ المكان، حيث تعلو وجوه الزوار الفرحة، فيما يمرح الأطفال ويلعبون في أرجاء الحديقة، ما يضفي على المكان روح العيد المميزة.