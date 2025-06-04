إيمانويل ماكرون: طائرات الرافال المصرية تمثل رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته بمنصة «إكس»، إنّ طائرات الرافال المصرية تمثل رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حسبما أفادت قناة «اكسترا نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

زيارة «ماكرون» إلى القاهرة

ووصل «ماكرون» منذ قليل إلى مصر في مستهل زيارته الرسمية، حيث يقضي ثلاثة أيام في القاهرة، ابتداءً من مساء اليوم الأحد، وسيجري مجددًا محادثات مع نظيره المصري، في لقائهما الثاني عشر في القاهرة أو باريس منذ تولي ماكرون منصبه عام 2017، لكن هذه الزيارة قد تكتسب أهمية خاصة، بحسب «دويتشه فيله».

العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر

ويسعى إيمانويل ماكرون، إلى استغلال العلاقات التاريخية الوثيقة بين فرنسا ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الشرق الأوسط، خلال زيارته القاهرة، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المخطط لها التي ستجمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.