ماذا ترتدي لحضور حفل زفاف في أبريل «شهر المناسبات»؟

مع حلول شهر أبريل وبدء تفتح الزهور واعتدال الطقس، تزداد الدعوات لحضور حفلات الزفاف التي تختار هذا الشهر لما يحمله من أجواء ربيعية مبهجة، لكن هذا الاعتدال لا يستمر طويلًا فهو أيضًا وقت لبعض التقلبات الجوية، لذا فإن اختيار الإطلالة المناسبة لحضور مثل هذه المناسبة قد يطرح بعض الحيرة، خاصةً مع تغيرات الطقس المفاجئة بين النهار والليل.

ماذا ترتدي لحضور حفل زفاف في أبريل؟

لحضور مناسبات شهر أبريل يمكنك ارتداء سترة، من مينت فيلفيت وتنسيقها مع فستان، وفيما يخص الإكسسوارات ارتدي قلادة ذهبية، ولا تنسى نظارة الشمس حال كانت المناسبة نهارًا، وارتدي ايضا حذاء بكعب عالٍ، وخاتم، مع حقيبة، من نيو لوك أو العلامة التي تفضلينها، وفق صحيفة «جارديان».

المظهر الثاني

من الملابس المناسبة في مناسبات شهر أبريل هي تنسيق الجاكيت الجينز الأسود مع قلادة من الخرز اللبني، مع فستان بنفس لون القلادة، وحقيبة، ثم ارتدي أسورة فضية ، وحذاء بكعب عالٍ، ثم ضعي ملمع شفاه ريبون أو ليب جلاس.

المظهر الثالث

يمكنك ارتداء بليزر برتقالي وبنطلون بنفس اللون وبلوزة حريرية، نسقيهم مع أقراط ذهبية، وخاتم ذهبي، وارتدي حقيبة من أنثروبولوجي الشهيرة باللون الأخضر، وبالنسبة للحذاء، أبيض بكعب عال.

بالنسبة للرجال بدلة بلون فاتح أو متوسط مثل الرمادي الفاتح، الكحلي، أو البيج، قميص قطني بلون متناسق، وربطة عنق أنيقة (أو بدونها حسب طبيعة الحفل)، وفي حال كان الحفل غير رسمي، يمكن ارتداء بليزر مع بنطال أنيق بدلًا من بدلة كاملة، مع حذاء جلدي أنيق بلون مناسب للبدلة، ولا تنس الحزام المتناسق.