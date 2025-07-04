علي ربيع يكشف كواليس فيلم الصفا ثانوية بنات: تدربت عامين على كرة السلة

أعرب الفنان علي ربيع عن سعادته البالغة، بشأن مشاركته في موسم عيد الفطر 2025 للعام الرابع على التوالي، بفيلم الصفا ثانوية بنات، مشيرا إلى أن هذا الأمر صعب للغاية ويتطلب مجهودا كبيرا.

علي ربيع يكشف سبب قبوله فيلم الصفا ثانوية بنات

وقال علي ربيع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم يتناول فكرة جديدة، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الطالبات يشاركن في بطولة لكرة السلة ويتعرضن لمواقف عديدة، وما يترتب على ذلك من أحداث كوميدية غير متوقعة.

وأضاف أن العمل كان صعبا لأنه كان يقدم شخصية صعيدية، فهذا تطلب اتقانا للهجة الصعيدية بشكل جيد، كما أنه تدرب لمدة عامين على كرة السلة، حتى يظهر في الفيلم كالمحترف، لأن يقدم دور مدرب الطالبات في اللعبة، ولكن الأمر كان ممتعا للغاية لأنه تعرف على الكثير من المعلومات الخاصة بهذه اللعبة.

صعوبة تصوير فيلم الصفا ثانوية بنات

وأشار إلى أن تصوير العمل كان صعبا للغاية، لأنهم كانوا يبدأون التصوير في الخامسة فجرا وحتى الثامنة مساء، لينقلون يوما دراسيا كاملا، وتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.