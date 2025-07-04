مصر وفرنسا توقعان على خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس للمترو

شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إعلان نوايا للتعاون بين وزارتي الصحي المصرية والفرنسية، واتفاقية إنشاء وتنمية مركز جوستاف جوسيه لعلاج الأورام بالقاهرة.

كما شملت الاتفاقيات، تمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالقاهرة، وإعلان نوايا بين وزارتي التعليم العالي المصرية والفرنسية، وإعلان مشترك بشأن تجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.