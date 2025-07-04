الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ويؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية

رحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السيد الرئيس أنّ الزيارة تعكس التعاون الممتد والناجح بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، بما يُعزز مصالح الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أنّ هذه الزيارة تأتي تتويجًا للتفاهمات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أهمية الإعلان عن رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة تُسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والفرنسي.