السيسي: تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات الاستثمار والاقتصاد والهجرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تم استعراض العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تم التطرق إلى سبل دفع التعاون الثنائي قدمًا في مختلف المجالات ذات الأولوية.

وأكد الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، وعرضته قناة إكسترا نيوز، أهمية تعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم، من أجل تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضًا على أهمية تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات عدة مثل توطين صناعة السكك الحديدية، والتدريب الفني والمهني، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومنتجات الهيدروجين الأخضر.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية المباحثات بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة، مع التأكيد على ضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجئ.

وفي هذا السياق، رحب الرئيس السيسي بالدعم الفرنسي لمصر الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا الدعم يبرز الدور الحيوي الذي تطلع به مصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، مع التطلع إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن.