السيسي: تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

السيسي: تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

السيسي: تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجددًا أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط سيظل أمرًا بعيد المنال طالما ظلت القضية الفلسطينية دون تسوية عادلة، وطالما استمر الشعب الفلسطيني في مواجهة ويلات حروب طاحنة تدمر مقوماته وتحرم أجياله القادمة من حقها في الأمل بمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

وتابع الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «وفي هذا الإطار، فقد بحثت مع الرئيس ماكرون سبل تدشين أفق سياسي ذي مصداقية لإحياء عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا ترحيبي بمختلف الجهود المبذولة في هذا الصدد».

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