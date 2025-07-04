مدينة أوروبية الأكثر سطوعًا للشمس خلال صيف 2025.. بمعدل 283 ساعة شهريًا

بالتزامن مع بدء فصل الربيع في العديد من أنحاء العالم والبدء التدريجي الملحوظ في ارتفاع درجات الحرارة، أجرت منصة «Holidu» العالمية الخاصة بتأجير الرحلات السياحية بمختلف أنحاء العالم، بحثًا كشفت خلاله عن المدينة التي من المتوقع أن تزورها أشعة الشمس بنسبة كبيرة في أوروبا، والتي من الممكن أن تكون وجهة سياحية جيدة للعديد من الزوار.

ما هي المدينة الأوروبية؟

وكشف البحث الذي تم إجراؤه أن المدينة الأوروبية هي قرطاجنة التي تقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من إسبانيا، حيث من المتوقع أن تزورها أشعة الشمس شهريًا لمدة 283 ساعة، مع متوسط ​​درجات حرارة يصل إلى 19.1 درجة مئوية وتصل ذروته إلى 29 درجة مئوية خلال أشهر الصيف يوليو وأغسطس، بحسب صحيفة «مترو» البريطانية.

وقامت الدراسة بتحليل البيانات من موقع «World Weather Online»، من خلال النظر إلى المدن في مختلف أنحاء أوروبا التي يزيد عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، ثم تم استخراج عدد ساعات سطوع الشمس شهريًا من عام 2009 إلى عام 2025 لحساب المتوسط ​​الشهري الإجمالي لكل مدينة.