خبراء: صور زيارة الرئيس السيسي ومكارون في خان الخليلي دعاية بمليارات الدولارات لمصر

قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الصور والفيديوهات التي التُقِطت بالأمس لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصحبة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى أثناء تواجدهم بمنطقة القاهرة التاريخية وخاصة في منطقة الحسين وخان الخليلي، تٌمثل دعاية مجانية للمقصد السياحي المصري لو أردنا مٌعادلتها لدفعنا مليارات الدولارات، مٌوضحا أن تواجد الرئيسان في منطقة سياحية ضيقة المساحة ومُزدحمة ووسط جموع المواطنين والسياح تٌوصل رسالة للعالم بأن مصر تتمتع بأعلى درجات الأمن والأمان.

زيادة متوقعة في أعداد السياح الفرنسيين لمصر خلال عام 2025

وأضاف لـ«الوطن»، أنه يجب على وزارة السياحة والآثار مٌمثلة في هيئة تنشيط السياحة والقطاع السياحي الخاص، استغلال الصور والفيديوهات الخاصة بتلك الزيارة في الدعاية والترويج لزيارة مصر في كل أنحاء العالم، لاسيما داخل القارة الأوربية، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلك الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من باريس.

توقعات بتدفق السياحة إلى مصر بعد زيارة السيسي وماكرون لـ خان الخليلي



أوضح محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن تلك الزيارة سيكون لها تأثير إيجابي على الحركة الوافدة لمصر بصفة عامة ولمدينة القاهرة بصفة خاصة، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة العالمية ستُنظم رحلات لمنطقة القاهرة التاريخية التي زارها الرئيسان أمس، خاصة أن الصور التي تم التقاطها أثناء الزيارة كانت مُبهجة وطبيعية، مما سيرفع من تأثيرها على من يشاهدها.

تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لمصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك الزيارة ساهمت فى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد السياحي لمصري حول العالم، ولها تداعيات إيجابية على الحركة الوافدة إلى البلاد.



وأوضح أن لجنة تسويق السياحة الثقافية جهزت الفيديوهات الخاصة بالزيارة وأرسلتها اليوم إلى 18 شركة سياحة فرنسية، فضلا عن عدد آخر من شركات السياحة بالعديد من الدول الأوربية، لحث السياح على زيارة مصر فى أقرب وقت .

دور هيئة الاستعلامات وتنشيط السياحة

أشار الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه يجب على هيئة الاستعلامات وتنشيط السياحة استغلال تلك الزيارة في الدعاية للمقصد السياحي ولتسليط الضوء على الآثار المصري، لجذب أكبر عدد من السياح إلى القاهرة، مٌوضحا أن الصور والفيديوهات التي جرى تصويرها سيكون لها أثر كبير في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال عام 2025، لافتا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير في الترويج للمقصد السياحي المصري سواء من خلال زيارته الخارجية أو من خلال الجولات التي يقوم بها مع رؤساء وزعماء العالم بالمناطق السياحية والأثرية المصرية.