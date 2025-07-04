طريقة إعادة تفعيل هاتفك المستورد عبر تطبيق «تليفوني» بعد إيقافه

بدأ سريان قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يقضي بإيقاف تشغيل الهواتف المستوردة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية المستحقة، وذلك حرصا من الحكومة المصرية على ضمان سير العملية الجمركية بشكل صحيح، وتعزيز الأمن الاقتصادي من خلال الحد من تهريب الهواتف وتنقية السوق من الأجهزة غير القانونية.

وفي السطور التالية، نقدم لك شرحًا مفصلًا حول كيفية التعامل مع هذا القرار وتفعيل هاتفك المستورد مرة أخرى.

تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المستوردة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا في بداية عام 2025 بوقف تشغيل الهواتف المستوردة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية، وأعطت السلطات مهلة أخيرة للمستخدمين حتى شهر أبريل 2025 لسداد هذه الرسوم، وإذا لم تُسدد الرسوم قبل هذا الموعد، فسيتم إيقاف خدمات المكالمات والإنترنت على الهواتف المستوردة داخل مصر، ولكن لا داعي للقلق، حيث يمكن إعادة تفعيل الهواتف بمجرد سداد الرسوم الجمركية.

كيفية سداد الرسوم الجمركية عبر تطبيق تليفوني

من أجل تسهيل عملية سداد الرسوم، تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الجمارك المصرية لإطلاق تطبيق تليفوني، هذا التطبيق يتيح لك سداد الرسوم الجمركية بطريقة آمنة ومريحة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إعادة تفعيل هاتفك المستورد بشكل تلقائي بعد إتمام عملية الدفع، وإليك كيفية استخدام التطبيق:

أولًا، يجب تنزيل تطبيق تليفوني من متجر التطبيقات المناسب لجهازك سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.

بعد تثبيت التطبيق، قم بإدخال رقم IMEI الخاص بهاتفك، ورقم IMEI هو رقم فريد مكون من 15 رقمًا يمكن الحصول عليه عبر:

كتابة الكود *#06# على هاتفك.

الوصول إلى قائمة الإعدادات في هاتفك حيث يظهر رقم IMEI.

مسح الرقم الموجود على علبة الهاتف باستخدام التطبيق.

بمجرد إدخال رقم IMEI، يمكنك استخدام خدمة الاستعلام في التطبيق للتحقق من حالة هاتفك ومعرفة ما إذا كان عليه رسوم جمركية أم لا، وهل تم تسجيله في النظام بشكل صحيح.

إذا تبين أن الهاتف يحتاج إلى سداد الرسوم الجمركية، يمكنك دفع هذه الرسوم مباشرة من خلال التطبيق، بعد سداد الرسوم عبر القنوات الرسمية، سيتم إعادة تفعيل الهاتف تلقائيًا، وستتمكن من إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت مجددًا.

كيفية تجنب إيقاف تشغيل هاتفك

لتجنب إيقاف تشغيل هاتفك المستورد في المستقبل، يجب أن تتأكد من تسديد الرسوم الجمركية في الوقت المحدد، إذا كنت قد اشتريت هاتفًا مستوردًا مؤخرا، عليك أن تتأكد من تسجيله في النظام وتحديد ما إذا كان عليه رسوم جمركية، استخدم تطبيق «تليفوني» بانتظام للاستعلام عن حالة هاتفك.