رئيس جامعة طنطا يزور ضحية السيرك بعد نقله إلى مستشفى الجراحات الجديد

حرص الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، على زيارة المريض محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك الذي تعرض لهجوم نمر أثناء أحد العروض بمدينة طنطا.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حنتيرة، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن التطاوي، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني، المشرف العام على مستشفى الطوارئ، والدكتور محمد أبو فرحة، مدير العيادة الشاملة، والدكتور محمد سرحان، نائب مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد.

توفير بيئة علاجية

وخلال الزيارة، اطمأن الدكتور محمد حسين على الحالة الصحية للمريض، حيث التقى أعضاء الفريق الطبي المعالج، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية اللازمة لضمان تعافيه في أسرع وقت ممكن، ومعربًا عن تضامنه الكامل مع المريض وأسرته. كما شدد على أهمية توفير بيئة علاجية مثالية ومتكاملة من خلال الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات الجامعية بكافة أقسامها، ووفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أنه تم نقل المريض من مستشفى الطوارئ الجامعي إلى مستشفى الجراحات الجديد لاستكمال علاجه، وذلك بعد استقرار حالته الصحية وإجراء الغيارات الجراحية الأولية التي أعقبت التدخل الجراحي، ووفقًا للبروتوكولات الطبية التي تنص على تحويل الحالات من أقسام الطوارئ إلى الأقسام الداخلية بعد استقرار الحالة الصحية، وتنفيذًا لتعليمات الفريق الطبي المعالج وفريق مكافحة العدوى.

ووجّه الدكتور محمد حسين بتقديم كافة أشكال الدعم النفسي للمريض، من خلال الأطباء النفسيين المتخصصين بمستشفيات جامعة طنطا، بما يُسهم في تحسين حالته النفسية وتسريع عملية التعافي.