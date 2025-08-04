رئيس جامعة القاهرة: كلمة ماكرون حملت رسائل مهمة وطاقة إيجابية للشباب

قال الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، إنّ العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ومتميزة، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون العلمي والثقافي، موضحا أنّ الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخرا أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، مهمة للغاية لخدمة شباب مصر وسوق العمل في الوقت الراهن.

التعاون المشترك بين مصر وفرنسا

وأضاف «عبدالصادق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ إيمانويل ماكرون أكد خلال زيارته إلى جامعة القاهرة، أنّ الشباب والابتكار هما مفتاح تحقيق المستقبل المشترك بين البلدين، لذا هذه الكلمات مهمة وتحمل رسائل ذات طاقة إيجابية للشباب.

6 اتفاقيات مع كبرى الجامعات والمعاهد الفرنسية

وتابع: «أبرمنا 6 اتفاقيات مع كبرى الجامعات والمعاهد الفرنسية، وزارة التعليم العالي تركز على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي بشكل متكامل في الجامعات المصرية، لذا تحرص دول العالم وليس فرنسا فقط على أن تأتي إلى مصر للتعاون معها في ملف التعليم العالي والبحث العلمي».

وأكد أنّ الجامعات المصرية تعمل مع فرنسا في هذا المجال منذ سنوات طويلة، حيث تحتفل بأكثر من 30 عاما على شراكة البرامج الموجودة داخل جامعة القاهرة بالتعاون مع الجامعات الفرنسية، ما عزز التعاون بين البلدين، وزاد إقبال الطلاب المصريين للدراسة باللغة الفرنسية، وهناك قسم في كلية الطب للدراسة باللغة الفرنسية وهذا لم يكن موجودا من قبل.