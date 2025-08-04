هل دعم فلسطين السبب؟.. جينا أورتيجا تكشف سر انسحابها من فيلم Scream

بعد أكثر من مرور عام ونصف على اعتذار النجمة الشابة جينا أورتيجا، عن المشاركة في الجزء الجديد من سلسلة أفلام الرعب Scream، قرر أن تخرج عن صمتها وتوضح سبب انسحابها من العمل، الذي جاء بعد طرد زميلتها في البطولة ميليسا باريرا على خلفية دعم الأخيرة للجانب الفلسطيني وسط ما يتعرض له من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها ما يحدث بـ«الإبادة»، عبر تدوينة نشرتها على حسابها بـ«إنستجرام».

وتحدثت جينا أورتيجا عن انسحابها من سلسلة أفلام Scream، التي لعبت فيها هي وباريرا دور الأختين كاربنتر، بعد أن أعلنت الشركة المنتجة للعمل طرد ميليسا باريرا من الجزء السابع المقبل، بسبب تعليقات أدلت بها حول الوضع في قطاع غزة على «إنستجرام»، لم تمر ساعات حتى أعلنت «أورتيجا» اعتذارها عن المشروع، وتردد أن سبب انسحابها إما طرد باريرا أو خلافات على أجرها، إلا أنها التزمت الصمت في ذلك الوقت، وفقا لموقع «هوليوود ريبورتر».

جينا أورتيجا عن انسحابها من Scream: قرار صائب

أوضحت جينا أورتيجا السبب الحقيقي وراء انسحابها من الفيلم، قائلة: «لم يكن للأمر علاقة بالأجر أو جدول العمل، كانت هناك أحداث متعلقة بميليسا، وكان كل شيء ينهار نوعًا ما، خاصة بعد انسحاب مخرجا الفيلم تايلر جيليت ومات بيتينيلي-أولبين»، مضيفة: «لو لم يكن الفيلم مع فريق المخرجين والأشخاص الذين أحببتهم، لن تكون المشاركة به قرار صائب في مسيرتي المهنية».

بطلة Scream عن جينا أورتيجا: دعمتني بشدة

عند الحديث عن انسحابهما -آنذاك-، قالت ميليسا باريرا لصحيفة «هوليوود ريبورتر» عن جينا أورتيجا: «لقد دعمتني بشدة، ونحن شقيقتان مدى الحياة».