غلق 5 محلات تجارية تعمل دون ترخيص في مركز ملوي بالمنيا

أعلن أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي، عن تنفيذ حملة تفتيشية للمرور على المحال التجارية لمراجعة التراخيص، وذلك برئاسة أسامة سيبويه، نائب رئيس المدينة، وبرفقة عدد من الجهات التنفيذية والأمنية، وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في هذا الشأن.

حملات رقابية علي المحلات التجارية

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5 قرارات غلق إداري وتشميع للمحال التجارية المخالفة التي تعمل دون ترخيص، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على المخالفات الإدارية والصحية والبيئية، والأنشطة غير المرخصة. كما تم تحرير محاضر لمخالفة شروط السلامة والصحة المهنية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد رئيس مركز ملوي أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في رصد أي منشأة تعمل بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشار إلى أنه في حال وجود أي منشأة مخالفة، يتم إصدار قرار غلق إداري لها، وتحويل الأمر إلى الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المطلوبة.