بعد إيقاف الهواتف المستوردة.. خطوات بسيطة لإعادة تشغيلها مرة أخرى

بدأت الدولة المصرية تطبيق قرار جهاز تنظيم الاتصالات، أمس، والخاص بإيقاف الهواتف المستوردة من الخارج والتي لم يجري تسجيلها قبل 1 يناير 2025، إذ كان الهدف من القرار، لضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية على النمو والقضاء علي عمليات التهريب.

إيقاف الهواتف المستوردة

وتوضح «الوطن»، خلال السطور خطوات سداد الرسوم بعد إيقاف الهواتف المستوردة، وإعادة تشغيلها مرة أخرى عبر سداد الرسوم باستخدام الوسيلة المخصصة لذلك، عبر تطبيق تليفوني، إذ يساعد التطبيق المستخدمين على تجنب إيقاف الأجهزة، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كيفية سداد الرسوم المستحقة؟

- تبلغ قيمة الرسوم المستحقة نحو 38.5% من سعر الهاتف كرسوم جمركية على الجهاز باختلاف النوع والسعر.

- في الخطوة الأولي يجب علي المواطنين تحميل تطبيق تليفوني من متجر «Google Play- App Store».

- في الخطوة الثانية يقوم المواطنين بالاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز «IMEI»، من خلال الرقم من العلبة الخاصة بالجهاز أو عبر الإعدادات.

- يقوم المواطنين بالاستعلام عن حالة الجهاز لمعرفة إذا كان جهازك مسجلاً بالفعل أم يحتاج لدفع رسوم إضافية.

- في حالة لم يكن الجهاز مسجلا مسبقا، يقوم المواطن باختبار خدمة «التسجيل والسداد» من تطبيق تليفوني لدفع الرسوم المستحقة لتجنب إيقاف الخدمة.