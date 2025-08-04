مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على غزة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أكد حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه برغم الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية، لكن إسرائيل ماضية قدمًا نحو تنفيذ مخطط التهجير القسري لأهالي غزة، الذي أعلنته في الثاني من أبريل الجاري، إضافة إلي إعلان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستقوم بضم أراضي جديدة من قطاع غزة.

إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على غزة بعد الحرب

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات الاستعداد للهجرة الطوعية للفلسطينيين، لا سيما أنه تواصل مع دول على استعداد لاستقبال أهالي غزة؛ مشيرا إلى أن إسرائيل تنوي الاستمرار في السيطرة الامنية والعسكرية على القطاع بعد الحرب، وهذا ما ترفضه الدولة المصرية.

القمة الثلاثية تعكس تأييد للقضية الفرنسية

وأكد أن القمة الثلاثية المشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، تعكس تأييدهم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية التي أجروها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت رسالة هامة هي أن حركة حماس لن يكون لها أي دور بعد الحرب.

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