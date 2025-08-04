وزير التعليم الفلسطيني: تدمير أكثر من 95% من المدارس في غزة

قال الدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إن التعليم بالنسبة للفلسطينيين ليس مجرد حق، بل هو وسيلة مقاومة وبقاء، رغم الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل التحديات الحالية، ودائمًا آبائنا يحثونا على التعلّم لأنه السبيل الوحيد لتحقيق آمالنا".

تدمير أكثر من 95% من المدارس

واستعرض وزير التعليم الفلسطينى، خلال لقاءه بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، حجم الدمار الذي تعرض له قطاع التعليم في غزة خلال العدوان الأخير، قائلاً: «جرى تدمير أكثر من 95% من المدارس، خرجت 293 مدرسة من أصل 309 عن الخدمة، ما بين دمار كامل وجزئي، كما تعرضت الجامعات للقصف، ودمر نحو 85% من مبانيها».

إنشاء مدارس افتراضية ومراكز تعليمية رغم التحديات

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن نحو 20 ألف طالب وطالبة في المراحل المدرسية، بالإضافة إلى 4500 طالب جامعي واجهوا انقطاعاً تاماً عن التعليم خلال الحرب، ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني، إذ جرى إنشاء مدارس افتراضية ومراكز تعليمية رغم التحديات اليومية والمتغيرات المفروضة نتيجة النزوح المتكرر والتدمير المستمر للبنية التحتية.



وثمن الوزير الفلسطيني موقف مصر الثابت والداعم في كافة الميادين، مؤكدًا على أهمية الدور المصري الداعم للتعليم الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية داخل قطاع غزة، وطالب بتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم الإلكتروني والثانوي والفني.