حسين هريدي: القمة الثلاثية خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية

قال حسين هريدي، مٌساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل ماضية قدمًا نحو تنفيذ مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، الذي أعلنته في الثاني من إبريل الجاري، رغم الجهود المصرية في حل القضية الفلسطينية، وظهر جليا بعد إعلان وزير خارجية الاحتلال ضم أراضي جديدة من قطاع غزة.

الاستعداد للهجرة الطوعية للفلسطينيين

وأشار هريدي، خلال مٌداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاحتلال يستعد لتنفيذ الهجرة الطوعية للفلسطينيين، لاسيما أنه على تواصل مع دول على استعداد لاستقبال أهالي قطاع غزة؛ مٌشيرا إلى أن إسرائيل تنوي الاستمرار في السيطرة الأمنية والعسكرية على القطاع بعد الحرب، وهذا ما ترفضه الدولة المصرية.

حماس لن يكون لها أي دور في قطاع غزة بعد الحرب

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القمة الثلاثية المشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، تعكس تأييدهم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية التي أجرها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت رسالة هامة هي أن حركة حماس لن يكون لها أي دور بعد الحرب.