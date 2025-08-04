حزب الشعب الجمهوري: وقفتنا التضامنية في العريش رسالة للعالم

تقدمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة دمياط برئاسة محمد سامي سليمان، مسيرات حاشدة تضم قيادات الحزب وأبناء محافظة دمياط إلى مطار العريش، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع الأهالي في قطاع غزة، وللتأكيد على موقف الدولة المصرية الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري.

وقف تضامنية مع قطاع غزة

وقال محمد سامي سليمان، أمين حزب الشعب الجمهوري في محافظة دمياط، في بيان له، إن هذه الوقفة التضامنية تعد رسالة واضحة وصريحة للعالم أجمع أن الشعب المصري يصطف جميعا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ، في أي قرارات يتخذها بما في ذلك رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وحصوله على حقوقه التاريخية.

الأمن القومي المصري

وأضاف أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصحبة الرئيس السيسي، لمدينة العريش، تعد رسالة تأكيد للعالم أن الموقف الفرنسي مؤيد للموقف المصري الرافض للتهجير، فضلا عن أن مشهد احتشاد المصريين في العريش يعكس وعي الشعب المصري بالقضية، وضرورة الاصطفاف الوطني والتماسك المجتمعي لحماية الأمن القومي.