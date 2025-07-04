الصحف العالمية تحتفي بزيارة الرئيس الفرنسي.. «مصر حليف استراتيجي»

«هذه الحماسة، والزخم الإعلامى، وهذه الطاقة التى تليق بخان الخليلى: تحية نابضة للصداقة التى تجمع بين مصر وفرنسا»، تدوينة قصيرة نشرها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عبر حسابه الرسمى بمنصة التدوينات القصيرة «إكس»، على هامش زيارته التاريخية إلى مصر، معبراً بها عن إعجابه بحفاوة الاستقبال وصحبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تزامناً مع نشر صوره وسط المصريين فى خان الخليلى بمختلف الصحف العالمية، وتحديداً الفرنسية، تحت عنوان «الرئيس السيسى يصطحب ماكرون فى جولة بسوق القاهرة الشهير».

«لوفيجارو»: مصر حليف استراتيجى لفرنسا وزيارة العريش لها دلالات سياسية

وعلى رأس الصحف الفرنسية التى حرصت على نشر لقطات مصوَّرة لزيارة «ماكرون» من داخل خان الخليلى صحيفة «لوفيجارو»، التى أبرزت استقبال المصريين للرئيس الفرنسى بعنوان «إيمانويل ماكرون فى سوق القاهرة مع الرئيس المصرى»، وأشارت الصحيفة إلى وصول «ماكرون» لمصر فى زيارة تستغرق 48 ساعة تركز بشكل أساسى على الحرب فى غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وقالت الصحيفة الفرنسية إن «ماكرون» التقى نظيره المصرى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمأدبة عشاء فى سوق خان الخليلى، وسط حشد من الناس وتصفيق حاد.

وفى تقرير آخر أكدت «لوفيجارو» أنّ مصر حليف استراتيجى كبير بالنسبة لفرنسا، مضيفة أن الرئيس الفرنسى سيتوجه إلى مدينة العريش القريبة من حدود قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، حيث سيُجرى محادثات مع المنظمات الإنسانية والأمنية المعنية بالأزمة، لافتة إلى أن هذه الزيارة لها رمزية خاصة وتمثل فرصة لتجديد تأكيد التزام «ماكرون» بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، متابعة أن فرنسا لا تزال فاعلاً رئيسياً بالنسبة لمصر.

وفى سياق متصل، سلطت «فرانس 24» الضوء على تفاصيل زيارة «ماكرون» إلى القاهرة، خاصة فيما يتعلق بالقمة الثلاثية التى انعقدت مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بشأن الوضع فى غزة، فى أعقاب تصعيد إسرائيل هجماتها ومحاولاتها احتلال القطاع، بعد انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى ما جاء فى بيان الرئاسة الفرنسية، الخميس الماضى، حيث يتوجه «ماكرون» إلى ميناء مصرى بالقرب من قطاع غزة الأسبوع المقبل لتسليط الضوء على المخاوف بشأن الصراع فى الأراضى الفلسطينية، وقال مسئولون إن «ماكرون» سيتوجه إلى العريش على بعد 50 كيلومتراً من غزة، اليوم الثلاثاء، فيما أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لفرنسا فى الشرق الأوسط.

كما قالت شبكة «فرانس إنفو» إن الرئيس الفرنسى بدأ زيارته الرسمية الرابعة لمصر الأحد، وتستغرق ثلاثة أيام بعد أسبوعين من استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، إذ التقى الرئيس الفرنسى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيتوجه إلى العريش، قرب قطاع غزة الفلسطينى لتأكيد التزامه المستمر بوقف إطلاق النار بغزة، بحسب قصر الإليزيه.

وأبرزت وكالة «أسوشيتدبرس» لقطات مصوَّرة من زيارة «ماكرون» إلى منطقة «خان الخليلى»، تمهيداً لإجراء محادثات حول الحرب فى غزة.

«روسيا اليوم»: مقاتلات «الرافال» المصرية استقبلت الرئيس الفرنسى.. وتغريدة تعكس قوة التحالف

وحمل تقرير فى «روسيا اليوم» عنوان «ماكرون فى القاهرة.. استقبال بالمقاتلات وتغريدة تعكس التحالف»، وتناول مراسم استقبال الرئيس الفرنسى، مؤكداً أن الطائرة الرئاسية الفرنسية رافقتها مقاتلات «رافال» تابعة للقوات الجوية المصرية عند دخولها الأجواء المصرية، وقالت «روسيا اليوم» إن هذه الزيارة تأتى فى ظل توترات إقليمية متصاعدة، كما تطرقت إلى تدوينة «ماكرون»، عبر حسابه الرسمى على منصة «إكس» باللغة الفرنسية: «وصلت إلى مصر برفقة رفاق فخورين فى الطيران: مقاتلات رافال مصرية رمز قوى لتعاوننا الاستراتيجى» مرفقاً صورة للمقاتلات التى ترافق طائرته.