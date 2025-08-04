قيادي بـ«مصر أكتوبر»: احتشاد المواطنين في العريش يؤكد رفض مصر لمخطط التهجير

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، إن مشهد احتشاد المصريين في مدينة العريش، اليوم الثلاثاء، من جميع محافظات مصر، وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمدينة، رسالة شعبية بالغة للعالم أجمع أن مصر لم ولن تقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وترفض أي محاولات للمساس بالأمن القومي لمصر وللمنطقة بشكل كامل، والتأكيد على اصطفاف الشعب خلف قيادته السياسية ومؤسساته الوطنية لتعزيز موقفهما الوطني وجهودها لحل الأزمة التي تشهدها المنطقة جراء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة.

تجسيد روح الانتماء والولاء وحب الوطن

وأوضح «عيد»، في بيان له اليوم، أن مشهد تواجد المصريين أمام معبر رفح والذي سبق وأن صنعه المصريون، هو تجسيد لروح الانتماء والولاء وحب الوطن والاستعداد الكامل للتضحية من أجله، وفي سبيل حماية أمنه القومي من أية محاولات للمساس به، مشيرًا إلى أن صورة اليوم تؤكد إلتفاف الشعب حول القيادة السياسية ويدعم موقفها الوطني الصارم والرافض لأي محاولات لـ تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

تعبير عن الثوابت الوطنية

وشدد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر، أن المشهد اليوم هو بمثابة تعبير شعبي مباشر عن الثوابت الوطنية التي لا تقبل المساومة، كما أنه تأكيد على وعي الشعب المصري بحجم المخاطر والتحديات التي تمر بها المنطقة، ومن ثم يأتي دعم كافة التحركات السياسية والدبلوماسية التي تهدف لدعم القضية الفلسطينية ورفض مخطط التهجير وتعزيز مساعي وقف إطلاق النار وعودة الحياة إلى سكان غزة مرة أخرى.

وتابع: حان الوقت لأن يتخذ المجتمع الدولي خطوات جادة وعاجلة لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة وانتهاكات الاحتلال لكافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وردع جرائم الإبادة الجماعية، وتقديم الحكومة الصهيونية للمحاكمة على ما اقترفته من جرائم إبادة جماعية.