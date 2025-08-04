محافظ الدقهلية لأصحاب المخابز: لن أتهاون في حقوق المواطنين

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رسالة لأصحاب المخابز خلال جولته اليوم علي عدد من أفران المخابز في مختلف الأماكن، وهي أنه لا يتخذ قرارات بغلق المخابز حرصًا على مصالح المواطنين وتيسير حصولهم على الخبز، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة وتوقيع غرامات كبيرة ضد أي مخبز يخالف المواصفات في الوزن أو يتسبب في تعطيل صرف الخبز للمواطنين أو يسبب لهم معاناة.

رسالة من محافظ الدقهلية لأصحاب المخابز

وأوضح المحافظ أن جولاته الميدانية تهدف في المقام الأول إلى تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي مسؤول في أي موقع بتعطيل مصالح المواطنين أو عرقلة مطالبهم، مشددًا على ضرورة حسن التعامل معهم.

وأشار اللواء مرزوق إلى أن جولاته اليومية على المخابز تعكس إيمانه بأهمية رغيف الخبز بالنسبة للمواطن، مؤكدًا على ضرورة التزام أصحاب المخابز بإنتاج رغيف مطابق للمواصفات من حيث الجودة والوزن، والالتزام بصرف الحصص دون تجميع البطاقات أو الاتجار بها.

إجراءات حاسمة تجاه المخالفات في المخابز في الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية أنه لا يرغب في غلق أي مخبز حتى لا يتضرر المواطنون، إلا أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات، بما يضمن توفير الخبز بجودة مناسبة، ويضمن للمواطن حقه في الحصول على رغيف لائق، مناشدًا أصحاب المخابز الالتزام الكامل حتى لا يتعرضوا لعقوبات رادعة قد تصل إلى الغرامات الكبيرة أو إلغاء الترخيص ومنحه لآخرين، جاء ذلك خلال جولته اليوم وتفقده للمخابز.