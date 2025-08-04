الإسرائيليون يسخرون من نتنياهو بعد اجتماعه مع ترامب

سخر الإسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وارتأوا أنه تعرض لأكبر إذلال لرئيس وزراء إسرائيلي في البيت الأبيض، بعد أن تفاخر بأنه أول زعيم سيلتقي ترامب عقب قراره بشأن التعريفات الجمركية، وخروجه صفر اليدين من هذا الاجتماع.

سخرية من نتنياهو

قالت إحدى الناشطات في الحركة الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو بتل أبيب، إن أول صفعة تلقاها نتنياهو بالأمس هي إعلان ترامب بأنه يجري محادثات مباشرة مع إيران، للتوصل إلى حل بشأن برنامجها النووي، وهي إحدى أهم القضايا التي ذهب نتنياهو إلى البيت الأبيض من أجلها، وهي مفاجأة تأتي رغم تفاخر نتنياهو المستمر بالتنسيق الدائم بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بهذه القضية.

وتابعت الناشطة بأن الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضها ترامب على إسرائيل، ستظل قائمة في الوقت الحالي، إذ رفض ترامب أن يلزم نفسه بتعليق الرسوم عن إسرائيل.



وكان مكتب نتنياهو قال قبل يوم من الزيارة إنه يشكر ترامب كونه دعاه ليكون أول زعيم في العالم يلتقيه بعد فرض الرسوم الجمركية، وخلال الاجتماع ذكر ترامب أنه ربما لن يقلل التعريفات الجمركية عن إسرائيل: «نعطيكم 4 مليارات دولار سنويًا.. وهذا كثير».

إسرائيل تلغي رسوما جمركية على الوارادت الأمريكية

وقبل يوم من فرض ترامب للتعريفات الجمركية، ألغت إسرائيل رسومًا جمركية كانت تفرضها على الوارادت الأمريكية، لكن هذا لم يجعل ترامب يستثني إسرائيل، من الرسوم التبادلية التي فرضها على دول العالم وأحدثت صدمة كبيرة في أسواق المال.



فيما قالت ناشطة أخرى، إن نتنياهو سعى لحشد الدعم الأمريكي ضد تركيا، لكنه لم يفلح في ذلك أيضًا، إذ تحدث ترامب عن الرئيس التركي رجب طيب إيجابيًا، وقال إنه يحبه، ويتمتع بعلاقات طيبة جدًا معه، وإنه رجل ذكي، مُشيرًا إلى أنه إذا كان لدى نتنياهو مشكلة مع تركيا، فهو يتوقع منه أن يكون قادرا على حلها.