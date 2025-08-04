مواعيد وأماكن قطع المياه في القاهرة غدا.. تستمر 5 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في القاهرة غدا عن عدة مناطق وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة بشكل كامل.

يأتي ذلك بناءً على طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، نتيجة لأعمال تغيير المحبس المغذي لمنطقة ميت نما بالخط 1200 مم الخارج من محطة مياه شبرا الخيمة.

مواعيد قطع المياه في القاهرة

وسيبدأ قطع المياه في القاهرة اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة 5 صباحًا من نفس اليوم، أي لمدة 5 ساعات متواصلة، وتشمل فترة قطع المياه كافة مناطق أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وهي المناطق التي سيتأثر بها المواطنون بشكل كبير.

التأثير على المخابز والمستشفيات

وتُهيب شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الخدمة، لتجنب أي تأثير سلبي على سير العمل في هذه الأماكن الحيوية، خصوصًا مع وجود احتياجات مستمرة للمياه.

إجراءات الشركة لتخفيف التأثير

وكجزء من حرصها على التخفيف من تأثير هذا القطع، قامت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا في المناطق المتأثرة، وستكون هذه السيارات متاحة لتلبية احتياجات المواطنين أثناء فترة انقطاع المياه، خاصة في المناطق التي تشهد تأثرًا كبيرًا.

كيفية الحصول على المياه أثناء فترة الانقطاع

في حالة الحاجة إلى الحصول على مياه الشرب من السيارات المتنقلة، يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن على الرقم 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 012066665125، وتؤكد الشركة أنها ستكون على أهبة الاستعداد لتلبية كافة الطلبات المتعلقة بتوفير المياه.