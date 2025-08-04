«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة

تشهد الأحوال الجوية غدا الأربعاء انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت نحو 40 درجة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء .

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، إلى أن حـالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر ستكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء. وتتكون فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

كما يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50:70) كم/س، وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل، وفق بيان الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة 28 والصغرة 15

العاصمة الإدارية 29 والصغرى 14

بنها 28 والصغرى 15

6 أكتوبر 29 والصغرى 14

المنصورة 25 والصغرى 16

الزقازيق 29 والصغرى 16

العريش 23 والصغرى 14

بورسعيد 24 والصغرى 16

رفح 22 والصغرى 14

كاترين 22 والصغرى 10

طابا 22 والصغرى 14

الإسكندرية 22 والصغرة 15

العلمين 22 والصغرى 13

مطروح 20 والصغرى 13