«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة

تشهد الأحوال الجوية غدا الأربعاء انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث سجلت نحو 40 درجة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلة على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء .

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، إلى أن حـالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر ستكون مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء. وتتكون فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.

كما يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50:70) كم/س، وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 9 أبريل، وفق بيان الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة 28 والصغرة 15

العاصمة الإدارية 29 والصغرى 14

بنها 28 والصغرى 15

6 أكتوبر 29 والصغرى 14

المنصورة 25 والصغرى 16

الزقازيق 29 والصغرى 16

العريش 23 والصغرى 14

بورسعيد 24 والصغرى 16

رفح 22 والصغرى 14

كاترين 22 والصغرى 10

طابا 22 والصغرى 14

الإسكندرية 22 والصغرة 15

العلمين 22 والصغرى 13

مطروح 20 والصغرى 13

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا