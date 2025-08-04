حزب الوعي: العريش تحولت من أرض عانت من الإرهاب إلى مركز للسلام والدعم الإنساني

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن اليوم كان تاريخيًا بالنسبة للحزب، حيث شارك بعدد كبير من أعضائه في الفعاليات الشعبية لدعم الدولة المصرية والقضية الفلسطينية في مدينة العريش، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من الإيمان بالدبلوماسية الرئاسية الجديدة التي تتميز بالاحتراف والدقة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عظيمة.

منطلق وطني خالص

وقال «عادل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، إن حزب الوعي، الذي لم يمر على تأسيسه سوى 3 أشهر فقط، شارك بتسعة أتوبيسات من مختلف المحافظات، بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والإسماعيلية، مؤكدًا أن هذا الحضور يأتي من منطلق وطني خالص، رغم أن الحزب يصنَّف ضمن المعارضة.

وأضاف: «المعارضة الوطنية الشريفة تتمنى لحظات الالتقاء حول الأمن القومي المصري، وملف فلسطين ملف وجداني عميق لكل مصري»، مشددًا على أن العريش تحولت من أرض عانت من الإرهاب إلى مركز للسلام والدعم الإنساني، مؤكدًا أن جميع الأحزاب الشريفة شاركت اليوم بحب وفخر، دعمًا للموقف الوطني للرئيس السيسي الذي استعاد كرامة المصريين ورفع اسم مصر عاليًا.