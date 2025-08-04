«طوفان الرفض والدعم».. حشود شعبية في العريش للتنديد بمخططات التهجير

وصلت إلى مدينة العريش حشود مصرية غفيرة تعدت مئات الآلاف من جميع محافظات مصر على شكل طوفان بشرى لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين ودعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى موقفه الرافض لهذا المخطط لمنع تصفية القضية الفلسطينية. وأعلن المحتشدون بشكل قاطع أمام العالم كله أن أبناء الشعب المصرى تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يرفضون تهجير الفلسطينيين من غزة ومن أى مكان فى فلسطين، مطالبين المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لمنع حرب الإبادة التى تنتهجها دولة الاحتلال فى حق شعب أعزل يدافع عن أرضه. وتحركت حشود أبناء الشعب المصرى من الرجال والشباب والأطفال من جميع محافظات مصر إلى مدينة العريش تأييداً لقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووصلت منذ الصباح الباكر، تأكيداً لرفضهم القاطع لأى مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، فى رسالة واضحة وقوية تعبر عن وعى الشعب المصرى الرافض لأى محاولة للمساس بسيادة الأراضى المصرية.

وردد المشاركون هتافات وحملوا لافتات موحدة منها: «لا للتهجير.. غزة رمز العزة.. لا للتهجير.. سيناء ليست البديل.. فلسطين للفلسطينيين.. القضية لن تموت.. لن نسمح بتهجير أهلنا من غزة.. لا لتصفية القضية على حساب سيناء.. الشعب والقيادة يد واحدة لحماية الأرض.. مصر سند لفلسطين لا منفذ للتهجير»، مؤكدين أنهم خلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى موقفه الرافض للتهجير لأن سيناء خط أحمر ولن يتم التخلى عنها أو تصفية القضية الفلسطينية.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القليوبية، إن «المشاركة الشعبية الواسعة لأبناء المحافظة فى الحشد بمدينة العريش تأتى دعماً للقيادة السياسية وتأكيداً على التفاف الشعب حول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ظل ما تشهده البلاد من إنجازات وتنمية شاملة، وترحيباً بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ضيف مصر». وأكد «مجاهد» أن أبناء القليوبية كانوا دائماً فى طليعة المشاركين فى الفعاليات الوطنية، وهذا الحشد الشعبى يعكس الروح الوطنية والانتماء الصادق للوطن، مشيراً إلى أن التنسيق تم بين أمانة حزب الجبهة الوطنية، وأمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة فعالة من مختلف مراكز المحافظة.

وتابع: «يأتى هذا التحرك فى إطار التلاحم الشعبى الكبير الذى تشهده مصر فى هذه المرحلة الفارقة، حيث يتسابق المواطنون للمشاركة فى الفعاليات الوطنية، وتوجيه رسائل دعم ومساندة للقيادة السياسية التى تقود البلاد بثبات نحو التنمية والاستقرار ويعكس هذا الحشد روح الانتماء والولاء، ويؤكد وحدة الشعب المصرى بكافة فئاته خلف الدولة ومؤسساتها».

وقال حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن فى محافظة بنى سويف، إن أهالى المحافظة عبّروا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطينى، وأكدوا دعمهم لقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تقف دوماً بجانب القضية الفلسطينية وتدافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وتابع «العمدة» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشعب المصرى جميعاً يصطف على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وهو ما ظهر جلياً فى مشهد خروج الشعب من كل المحافظات إلى مدينة العريش للتأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين ودعم قرارات وموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه القضية. وأضاف هشام الشعينى، عضو مجلس النواب، أمين حزب الجبهة الوطنية فى محافظة قنا: «جئنا اليوم إلى العريش تأكيداً على رفضنا القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة، وجموع الشعب المصرى خلف القيادة السياسية فى جميع القرارات ضد تصفية القضية الفلسطينية».