حزب الغد: حشود المصريين في العريش اليوم أكدت أن الرئيس يعبر عن إرادة الشعب

أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، بالغ ترحيبه بضيف مصر الكبير الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا كما رحب الغد بتوقيع الرئيسان على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.



وقال رئيس الحزب، في بيان له اليوم، إن الحزب بجميع قياداته وأعضائه يدعمون القيادة السياسية المصرية ويثمنون الجهود التي قام بها رئيس الجمهورية دعما للأمن القومي المصري ودعما للحق الفلسطيني التاريخي في إقامة دولته على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية ورفضا لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج بلاده قسرا أو طوعا، ودعما لتنفيذ خطة الإعمار المصرية العربية، والتي أعدتها مصر، ووافقت عليها الدول العربية في قمة القاهرة الأخيرة في 4 مارس الماضي.



وأضاف الحزب في بيانه، أن حشود المصريين في العريش اليوم، عبروا للعالم كله عن وقوف المصريين خلف الرئيس القائد البطل عبد الفتاح السيسي كما عبروا عن دعمهم الكامل للموقف الرسمي المصري الرافض لتصفية القضية والداعم للأمن القومي المصري وللحق الفلسطيني التاريخي والرافض للتهجير بكل أشكاله والرافض للمخطط الإسرائيلي والموقف الأمريكي العبثي الداعم لتوجهات الحكومة الاسرائيلية الحالية والداعم لليمين المتطرف في إسرائيل.



ولفت حزب الغد إلى أن الرسائل العديدة التي أرسلها المصريون اليوم هي رسائل تاريخية إلى المجتمع الدولي كله، والتي تؤكد الرفض التام لما يحدث من إسرائيل وأمريكا والدعم التام والكامل والاصطفاف الوطني غير المسبوق خلف القيادة السياسية.

ووجه حزب الغد في نهاية بيانه كل التحية للزعيم والقائد الكبير الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي، الذى وقف وقفة الأبطال في مواجهة الادارة الأمريكية الحالية، وهو موقف تاريخي كبير سيكتبه التاريخ للرئيس بحروف من نور، وهو موقف يضاف إلى مواقف وطنية عديدة من أجل مصر ومن أجل فلسطين ومن أجل الاستقرار والأمن في المنطقة، كما وجه حزب الغد التحية لضيف مصر الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا تاريخية وعمق ومتانة العلاقات الفرنسية المصرية.