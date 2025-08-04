خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية.. 6 إجراءات

بطاقة التموين من أبرز الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين، إذ تتيح لهم صرف حصة شهرية للأفراد من السلع التموينية، الأمر الذي يجعل المواطنين يهتمون باستخراجها وتجديدها باستمرار حتى لا يتم إسقاط الحصة الخاصة بالفرد حال عدم صرفها، ومن أبرز الخدمات التي يقوم الجمهور بإجرائها هي تفعيل بطاقات التموين، سواء كانوا يستخرجونها لأول مرة أو إعادة تفعيلها بعد توقفها.

وتحرص بوابة مصر الرقمية على إتاحة الفرصة للمواطنين لإجراء العديد من خدمات التموين عبر المنصة، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات تفعيل بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب التموين، كالتالي:

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر متصة مصر الرقمية

يقوم الراغب في تفعيل بطاقة التموين الخاصة به، بالدخول لموقع بوابة مصر الرقمية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

ثم يتم اختيار الخدمات الخاصة بالتموين من بين الخدمات الموجودة على الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة تفعيل بطاقة التموين من بين الخدمات التموينية.

يشترط أن يكون الراغب في تفعيل بطاقة التموين هو مالك البطاقة رب الأسرة والمؤهل لإجراء الخدمة، كما يجب أن يكون البطاقة تم تسليمها للمواطن.

ويتم الضغط على تسجيل الدخول، ليتم إدخال رقم الموبايل وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطن على المنصة.

وتظهر بعدها بيانات البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ثم يقوم المستخدم بتقديم طلب تفعيل البطاقة التموينية.