خبير: الدبلوماسية المصرية تدير ملف غزة برؤية واقعية وسط تحديات ضخمة

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن الإدارة المصرية للملف الفلسطيني تعكس دبلوماسية مدروسة وواقعية، مضيفًا أن القاهرة لا تكتفي بالتصريحات وإنما تتحرك على الأرض وسط تحديات معقدة، حيث واجهت الدولة المصرية صعوبات كبيرة، سواء في تبادل المحتجزين أو إدخال المساعدات أو استقبال المرضى والمصابين، حتى عمل الكوادر الطبية تحت القصف داخل قطاع غزة.

دلالات عميقة

وأضاف «فارس»، خلال حواره ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي استمرت ثلاثة أيام حملت دلالات عميقة، خصوصًا بعد زيارته لمستشفى العريش ووقوفه ميدانيًا على حجم الجهد الإنساني، مشيرًا إلى أن زيارة العريش سبقتها جولات ثقافية وسياحية في شارع المعز والحسين والمتحف المصري، وهو ما يعكس ترسيخًا لعلاقات ثنائية قوية.

فرنسا حليف استراتيجي لمصر

وأكد «فارس» أن العلاقات بين السيسي وماكرون انعكست على تعزيز التعاون المصري الفرنسي في ملفات عدة، أبرزها القضية الفلسطينية ولبنان وسوريا وليبيا والسودان، لافتًا إلى أن فرنسا تُعد حليفًا استراتيجيًا حقيقيًا لمصر.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن أوروبا بدأت بشكل تدريجي في التحرر من العباءة الأمريكية بسبب تعارض المصالح، خصوصًا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغاز الأمريكي مقارنةً بالروسي، ما يفرض على أوروبا إعادة صياغة علاقاتها وتحالفاتها وفقًا لأولوياتها ومصالح شعوبها، وهو ما قد يمنح فرنسا دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، خاصة في قضايا الشرق الأوسط بما في ذلك السلام في المنطقة.