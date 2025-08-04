أستاذ علوم سياسية: زيارة ماكرون للعريش لها أبعاد استراتيجية مهمة

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السيسي لمدينة العريش لها أبعاد سياسية واستراتيجية مهمة، حيث تأتي في سياق تأكيد الموقف المصري الرافض للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

مشروع إعمار غزة

وأضاف «فهمي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الزيارة تمثل دعمًا للمشروع المصري لإعادة إعمار غزة، الذي حظي بتقدير دولي واسع، ويعكس التزام مصر بتقديم حلول مستدامة للمجتمع الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.

وتابع، بأنّ الزيارة هي أيضًا تأكيد على الدور الأوروبي في القضية الفلسطينية، حيث تمثل فرنسا والاتحاد الأوروبي دعما للموقف المصري الذي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحياة ووجوده على أراضيه.

وذكر، أن فرنسا من خلال هذا التحرك، تسعى إلى إظهار تضامنها مع مصر في جهودها لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإعادة الحياة إلى طبيعته.

دعم أوروبي لمصر

وأشار فهمي إلى أن الزيارة تترجم إلى دعم سياسي كبير من قبل أوروبا لمصر، وذلك في إطار سعيها لتقديم حلول عملية للقضية الفلسطينية، من خلال طرحها لمشروع إعادة إعمار غزة، الذي يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للقطاع ومساعدة السكان الفلسطينيين على تجاوز تداعيات الحرب، وقد لاقى هذا المشروع تأييدًا من الأمم المتحدة وعدد من الدول العربية والدولية.