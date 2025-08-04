وصفات طبيعية لتقشير اليدين واستعادة نعومتهما.. سهلة وغير مكلفة

من المعروف أن اليدين تتعرضان يوميًا لعوامل تؤدي إلى الجفاف والخشونة، مثل استخدام المنظفات والتعرض لأشعة الشمس، ولأنّ جمال اليدين لا يقل أهمية عن العناية بالوجه، تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية وفعالة للحفاظ على نعومتهما.

ونستعرض خلال السطور التالية وصفات تقشير منزلية سهلة، بمكونات طبيعية ومتوفرة تمنحكِ أيدي ناعمة كالحرير دون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن، وفقًا لـ «timesofindia».

وصفات طبيعية لتقشير اليدين واستعادة نعومتهما

1- مقشر الملح وزيت جوز الهند لعلاج خشونة اليدين

الملح مكون رائع لتقشير الجلد القاسي، وزيت جوز الهند يمد البشرة بالترطيب والمرونة.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

بضع قطرات من زيت اللافندر العطري (اختياري)

الطريقة

امزجي المكونات معاً حتى تحصلي على قوام متجانس. دلكي يديكِ بالخليط بلطف لمدة 5 دقائق. اشطفي بالماء الدافئ وجففي يديكِ، ثم استخدمي مرطباً.

2- مقشر الشوفان والحليب لتفتيح اليدين

الشوفان مكون لطيف على البشرة ويعمل على تهدئتها، بينما يساعد الحليب على تفتيح البشرة وترطيبها.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

ملعقة صغيرة من الحليب

نصف ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة

اخلطي الشوفان مع الحليب والعسل حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي الخليط على اليدين وافركيه بلطف لمدة 5 دقائق. اغسلي يديكِ بالماء الدافئ وجففيهما، ثم ضعي كريم ترطيب.

3- مقشر السكر وزيت الزيتون لتنعيم اليدين

يعتبر السكر من أفضل المقشرات الطبيعية، حيث يعمل على إزالة الخلايا الميتة بلطف، بينما يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة بعمق.

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

الطريقة: